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Джош Эмметт бросил вызов Максу Холлоуэю

Джош Эмметт бросил вызов Максу Холлоуэю
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Американский боец UFC Джош Эмметт, выступающий в полулёгкой весовой категории, обозначил своё желание провести бой со своим соотечественником Максом Холлоуэем.

«Макс Холлоуэй претендент номер один. Но он уже зачистил практически весь дивизион и подрался со всеми в полулёгком весе, кроме меня. Для меня было бы честью сразиться с ним», — сказал Эмметт на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

В своём последнем бою в рамках UFC 296 38-летний Эмметт победил нокаутом в первом раунде Брайса Митчелла.

Последний поединок 32-летнего Холлоуэя состоялся в августе на турнире UFC Fight Night 225, в котором американский боец нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.

UFC 2023. UFC Fight Night 225, Калланг, Сингапур
Макс Холлоуэй (W) - Чон Чхан Сон
26 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
KO
Чон Чхан Сон
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