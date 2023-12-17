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Стерлинг объяснил, почему будет настаивать на бое с Максом Холлоуэем

Стерлинг объяснил, почему будет настаивать на бое с Максом Холлоуэем
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Бывший чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Алджамейн Стерлинг объяснил, почему не хочет тратить время на разогревочные бои после перехода в полулёгкий дивизион (до 65 кг).

«Если я поднимусь в полулёгкий вес, то либо чего-то добьюсь, либо уйду. Я здесь не для того, чтобы занимать второе место. Итак, я сказал: «Если удача благоволит лучшим, тогда давайте сразимся с Максом Холлоуэем и посмотрим, что получится». Я считаю, что побью этого парня.

Он очень опасен, но мне это нравится. Это воодушевляет меня, вероятно, он один из величайших полулегковесов в истории. Возможно, он до сих пор был бы чемпионом, если бы не Волкановски. Я побью этого парня, и это позволит мне заполучить титульный бой», — сказал Стерлинг в подкасте Jaxxon Podcast.

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