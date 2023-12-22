Джошуа тяжелее Валлина перед турниром «Судный день»

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23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В главном поединке турнира встретятся британец Энтони Джошуа и швед Отто Валлин.

Стали известны результаты взвешивания обоих бойцов: Энтони Джошуа показал на весах 113,85 кг, а его соперник Отто Валлин оказался легче — 108,23 кг.

Отто Валлину 32 года. В сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере он потерпел от британца Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.