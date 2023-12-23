Тренер Уайлдера рассказал, за счёт чего Джошуа победит Валлина

Американец Малик Скотт, который является тренером бывшего обладателя титула WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера, рассказал, за счёт чего британец Энтони Джошуа победит шведа Отто Валлина.

«У Валлина есть инструменты, которые могут осложнить жизнь любому бойцу, но если бы я выбирал победителя, я бы сказал, что Джошуа выполнит свою работу. Главное, чтобы Энтони был раскрепощён и ни о чём не думал, иначе Валлин уйдёт с победой. Но таким Джошуа мы давно не видели — и всё из-за давления после поражений.

Если Энтони Джошуа будет сражаться с Отто Валлином так же, как он дрался с Робертом Хелениусом, то Валлин победит. Джошуа – мощный боксёр, у него есть скорость, и он комбинирует свои удары так, как редко можно увидеть у человека его габаритов», – приводит слова Скотта BoxingScene.

Отметим, что бой между Джошуа и Валлином возглавит боксёрский вечер от Matchroom Boxing. Спортивное мероприятие состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.