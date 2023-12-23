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Джошуа заявил о желании провести четыре боя в 2024 году

Джошуа заявил о желании провести четыре боя в 2024 году
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) высказался о планах на 2024 год.

«Я боец от природы. Я смотрю в зеркало и вижу бойца. И это моя работа. Я готов к бою независимо от того, тренируюсь я или нет.

Простой – это убийца амбиций, и я позаботился о том, чтобы оставаться активным. Этот поединок доказывает, что вам не нужен продолжительный лагерь, когда вы активны. Я сказал, что проведу три боя в этом году, и я ставлю галочку. В следующем году, возможно, я проведу четыре», — приводит слова Джошуа пресс-служба промоушена Matchroom Boxing.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря Джошуа сразится со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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