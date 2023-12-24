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Джошуа досрочно победил Валлина в главном бою турнира в Саудовской Аравии

Завершился масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе «Кингдом Арена». В главном поединке турнира британец Энтони Джошуа встретился со шведом Отто Валлином.

Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы.

На счету Джошуа 30 боёв, где он одержал 26 побед (24 нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Валлина 26 побед и два поражения.

Напомним, ранее Новозеландец Джозеф Паркер единогласным решением судей победил американца Деонтея Уайлдера. Также в рамках турнира свой бой провёл чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол, который единогласным решением победил британца Линдона Артура.