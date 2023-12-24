Видеообзор победы Джошуа над Валлином на боксёрском вечере в Эр-Рияде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл масштабный боксёрский вечер на стадионе «Кингдом Арена». В главном поединке турнира британец Энтони Джошуа встретился со шведом Отто Валлином.

Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы.

Примечательно, что в пятом раунде Джошуа нанёс больше силовых ударов (14), чем Валлин за весь бой (11).

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты поединка:

Полная трансляция турнира Day of Reckoning доступна в Okko

На счету британского тяжеловеса стало 30 боёв, где он одержал 27 побед (24 нокаутом) и потерпел три поражения (одно нокаутом от Энди Руиса). В активе Валлина теперь 26 побед и два проигрыша. Нокаут от Джошуа стал для шведа первым в карьере.