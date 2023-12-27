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Е. Тищенко: Романов был претендентом от WBC, но там россиян отстранили от титульников

Е. Тищенко: Романов был претендентом от WBC, но там россиян отстранили от титульников
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Чемпион мира и боксёр RCC Boxing Евгений Тищенко прокомментировал переход Евгения Романова в новую весовую категорию.

«Евгений Романов спускается в bridge-weight: он выступал в супертяжёлом весе и был обязательным претендентом WBC. Но, к сожалению, организация отстранила россиян от титульных боёв, поэтому Роман хочет двигаться по линии WBA.

В будущем мы сможем провести бой, это будет захватывающе для Екатеринбурга, Урала, всей страны и мира. В этом бою я должен победить за счёт интеллекта. Но пока нужно взять паузу, чтобы восстановить душевное равновесие», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Романов рассказал, почему решил возобновить профессиональную карьеру после пяти лет простоя.

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