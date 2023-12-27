Шаблий: Махачев — боец номер один в этом году

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий считает Ислама Махачева лучшим бойцом года.

«У нас пояс есть у Ислама Махачева. В этом году он провёл два поединка. Думаю, что в P4P – это боец номер один.

И несмотря на то что Сергей Павлович проиграл, я бы его тоже высоко поставил. У него, по сути, был чемпионский бой в тяжёлом весе. Серёга был близок к самому важному титулу.

Арман Царукян тоже хорошо закончил год», — приводит слова Шаблия Metaratings.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский боец сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний поединок Махачев провёл в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски из Австралии.