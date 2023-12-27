Рамазанов: лучший боец 2023 года в российских промоушенах — однозначно Альберт Туменов

Чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов назвал чемпиона АСА в полусреднем весе и финалиста Гран-при организации Альберта Туменова лучшим бойцом 2023 года в российских промоушенах.

«Лучший боец в российских лигах в 2023 году — однозначно Альберт Туменов. Это высококлассный ударник, который ранее показывал яркие бои в UFC, а сейчас уверенно выступает в России. Он снова завоевал себе пояс АСА. Далее расположу Шамиля Абдулаева и Шамиля Мусаева. Это очень крепкие ребята, которые показывают зрелищные бои», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Альберт Туменов владел поясами АСА и АСВ в полусреднем весе, а также выступал в UFC с зимы 2014 года по октябрь 2016 года.