«IBA такого не допустит». Кравцов — о допуске боксёров-трансгендеров в США

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на новость о допуске ассоциацией бокса США (USA Boxing) трансгендеров к участию в женских соревнованиях с 2024 года при соблюдении ряда условий.

«Полнейший бред, не понимаю куда вообще мы идём, куда нас тащит западный мир. Не может мужчина соревноваться с женщиной. IBA не допустит такого, по крайней мере, в том руководящем составе, который сейчас есть. Там здравые люди и всё прекрасно понимают. Это федерация США, её решения, IBA такого на международном уровне не допустит», — приводит слова Кравцова „Матч ТВ“.

Напомним, таким спортсменам необходимо будет объявить о своей новой гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию.