Британские депутаты просят запретить участвовать трансгендерам в женских футбольных матчах

Группа британских парламентариев обратилась к Футбольной ассоциации Англии (FA) с просьбой запретить трансгендерным игрокам* принимать участие в женских соревнованиях по футболу. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что соответствующее письмо было подписано 74 представителями Палаты лордов и отправлено в FA.

Подчёркивается, что в этом письме британские чиновники указали на то, что Футбольная ассоциация Англии предпочла игнорировать этот вопрос вместо того, чтобы разработать чёткие инструкции относительно того, могут ли такие игроки участвовать в турнирах по женскому футболу или нет. Основной же посыл британских парламентариев заключается в том, что необходимо защитить женский футбол и запретить трансгендерам* принимать в нём участие.

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