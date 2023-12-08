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Британские депутаты просят запретить участвовать трансгендерам в женских футбольных матчах

Британские депутаты просят запретить участвовать трансгендерам в женских футбольных матчах
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Группа британских парламентариев обратилась к Футбольной ассоциации Англии (FA) с просьбой запретить трансгендерным игрокам* принимать участие в женских соревнованиях по футболу. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что соответствующее письмо было подписано 74 представителями Палаты лордов и отправлено в FA.

Подчёркивается, что в этом письме британские чиновники указали на то, что Футбольная ассоциация Англии предпочла игнорировать этот вопрос вместо того, чтобы разработать чёткие инструкции относительно того, могут ли такие игроки участвовать в турнирах по женскому футболу или нет. Основной же посыл британских парламентариев заключается в том, что необходимо защитить женский футбол и запретить трансгендерам* принимать в нём участие.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ

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