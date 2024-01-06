Деметриус Джонсон назвал лучшего бойца по итогам 2023 года

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель титула ONE в легчайшем дивизионе Деметриус Джонсон назвал лучшего бойца в смешанных единоборствах по итогам 2023 года.

«Майк Перри – лучший боец 2023 года. Майк в своих последних двух боях остановил двух бывших чемпионов мира. Этот джентльмен был в прошлом году очень успешным бойцом, он одержал действительно большие победы. Майк победил двух моих хороших друзей – Люка Рокхолда и Эдди Альвареса. С этими парнями шутки плохи, но Перри заставил их сдаться. Майк по-настоящему нашёл себя в боях на голых кулаках, и именно поэтому я выбираю этого джентльмена лучшим бойцом 2023 года», – заявил Джонсон на своём YouTube-канале.

Напомним, Майк Перри является бывшим бойцом UFC. Сейчас он выступает в поединках на голых кулаках.