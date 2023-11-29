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Деметриус Джонсон назвал лучшего бойца MMA в истории

Деметриус Джонсон назвал лучшего бойца MMA в истории
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик, британец Дэн Харди высказался о предстоящем рейтинговом поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем.

«Как по мне, для Дариуша лучше всего сосредоточиться на поздних раундах. Он может быть опасным в первые два раунда, но в таком случае он столкнётся с лучшей версией Царукяна. Ему нужно заставить Царукяна потратить силы, это самый умный путь.

В третьем раунде, когда Царукяну станет тяжелее, а потребуется немало времени, чтобы справиться с его ударной ногой, вы увидите, что начнёт происходить. В такие моменты Дариуш ведёт себя как человек, который готов пожинать плоды и нажимать на газ. Он должен заставить Царукяна справляться с каждым аспектом MMA», — сказал Харди на своём YouTube-канале.

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