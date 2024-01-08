Артур Бетербиев рассказал о подготовке к поединку с Каллумом Смитом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев рассказал о подготовке к своему поединку с британцем Каллумом Смитом, который состоится 14 января в Монреале (Канада).

«Подготовка проходит как всегда. Всё идёт по плану. После операции на челюсти я уехал домой, в Россию. Там начал тренировки – в Грозном. Потом сделал сборы в Кабардино-Балкарии и приехал в Канаду за восемь недель до боя.

Я считаю, что любой боксёр – опасный человек. Особенно когда речь идёт о титулах. Он был чемпионом в категории ниже, опытный парень. Думаю, то, насколько он популярный – это другой вопрос. Даже ко всем предыдущим соперникам я всегда готовился на 100%, и к нему так же», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.