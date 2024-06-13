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Тренер О'Мэлли поддержал Макгрегора перед боем с Чендлером

Тренер О'Мэлли поддержал Макгрегора перед боем с Чендлером
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Тим Уэлч, тренер американского бойца UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли, встал на защиту ирландца Конора Макгрегора после видео из ночного клуба во время подготовки к бою против американца Майкла Чендлера.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор - Майкл Чендлер
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Майкл Чендлер

«Появились видео с Конором и его женой из ночного клуба, где они тусуются и немного расслабляются — кто знает, тусуется ли он, возможно, он просто пропустил стаканчик.

Когда вы находитесь в долгом тренировочном лагере, люди думают, что вы просто собираетесь тренироваться, а затем сидеть в своей комнате и смотреть на стену, думая о бое. Немного расслабиться — это нормально.

Oн — Конор Макгрегор, он хорош. Что бы ни случилось, он хорош», — приводит слова Уэлча Bloody Elbow.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планируется провести на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе. Для ирландца этот бой станет первым за два года. Ранее сообщалось, что Чендлер не сможет выступить и Макгрегору подыскивают нового соперника.

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