Тренер О'Мэлли поддержал Макгрегора перед боем с Чендлером

Тим Уэлч, тренер американского бойца UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли, встал на защиту ирландца Конора Макгрегора после видео из ночного клуба во время подготовки к бою против американца Майкла Чендлера.

«Появились видео с Конором и его женой из ночного клуба, где они тусуются и немного расслабляются — кто знает, тусуется ли он, возможно, он просто пропустил стаканчик.

Когда вы находитесь в долгом тренировочном лагере, люди думают, что вы просто собираетесь тренироваться, а затем сидеть в своей комнате и смотреть на стену, думая о бое. Немного расслабиться — это нормально.

Oн — Конор Макгрегор, он хорош. Что бы ни случилось, он хорош», — приводит слова Уэлча Bloody Elbow.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планируется провести на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе. Для ирландца этот бой станет первым за два года. Ранее сообщалось, что Чендлер не сможет выступить и Макгрегору подыскивают нового соперника.