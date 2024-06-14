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В UFC подтвердили, что Алискеров заменит Чимаева в бою с Уиттакером

В UFC подтвердили, что Алискеров заменит Чимаева в бою с Уиттакером
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В UFC подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заменит Хамзата Чимаева в бою с представителем Австралии Робертом Уиттакером на турнире 22 июня.

Ранее стало известно, что Чимаев госпитализирован и не сможет принять участия на турнире UFC в Саудовской Аравии.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В своём последнем бою, который прошёл 21 октября 2023 года, Алискеров победил Варлея Алвеса.

На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях. В своём последнем бою Уиттакер на турнире UFC 298, который прошёл 17 февраля 2024 года, единогласным решением победил Пауло Косту.

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