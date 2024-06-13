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Чендлер опубликовал пост на фоне слухов о возможной отмене его боя с Макгрегором

Чендлер опубликовал пост на фоне слухов о возможной отмене его боя с Макгрегором
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер опубликовал пост на фоне слухов о возможной отмене его боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Пусть мухи говорят. Они говорят только для того, чтобы оправдать свои собственные ограничения. Двигайтесь вперед, полностью игнорируя предыдущие неудачи, будущую оппозицию и нынешние посредственные умы, которые попытаются вас сдержать. Идём дальше. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Чендлер не сможет выступить на турнире UFC 303 и Макгрегору подыскивают нового соперника

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером планируется провести на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

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