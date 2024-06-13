Вартанян: сомневаюсь, что бой между Махачевым и Царукяном состоится в этом году

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян не думает, что бой между действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым и топовым бойцом UFC Арманом Царукяном. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

Журналист. Когда ждать возвращения в ММА?

Вартанян. В режиме ожидания. Скорее всего, в июле поеду на сборы с Арманом Царукяном, у него будет подготовка к Исламу Махачеву, но сомневаюсь, что их бой пройдёт в этом году.

Журналист. Слышал, что Ислама хотят видеть с победителем пары Эдвардс — Мухаммад.

Вартанян. Вряд ли, не думаю, что UFC в этом заинтересован. Арман сейчас на подъёме, и это самый главный интерес. А победитель пары… Не знаю, честно говоря. У UFC своя логика, в данном случае это их логика.