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Сехудо высказал мнение о предстоящем бое Пимблетта на UFC 304

Сехудо высказал мнение о предстоящем бое Пимблетта на UFC 304
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Бывший двойной чемпион UFC в категории до 57 кг и до 61 кг американец Генри Сехудо рассказал, что был удивлён согласием английского бойца смешанных единоборств Пэдди Пимблетта на проведение боя против Бобби Грина на турнире UFC 304 в Манчестере.

«Я на самом деле удивлён, что Пэдди Пимблетт принял этот бой, но уже давно было пора. Это его шестой бой, и теперь ему пора сразиться с кем-то, кто действительно чего-то стоит.

Бобби Грин опасен не только своей ударной техникой, но и защитой от тейкдаунов. Если Пэдди Пимблетт не сможет повалить этого парня, то тогда это сделает его соперник с ним. Я выбираю Бобби Грина, потому что чувствую, что это слишком. Я гарантирую вам, что UFC оказали давление на такого парня, как Пэдди Пимблетт. «Эй, мужик, тебе нужно с кем-то подраться». Я думаю, что у них такая позиция», — приводит слова Сехудо MMAWeekly.

В активе Пэдди Пимблетта 21 победа и три поражения. В последнем поединке он встретился с Тони Фергюсоном на турнире UFC 296. Англичанин одержал победу единогласным решением судей. В UFC он идёт на серии из пяти побед. Бобби Грин в последний раз выступил на турнире UFC 300. Его оппонентом был Джим Миллер, которого он победил. В его активе 32 победы, 15 поражений, одна ничья.

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