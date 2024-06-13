Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян: Хабиб не играет большую роль в углу Ислама, он талисман

Вартанян: Хабиб не играет большую роль в углу Ислама, он талисман
Аудио-версия:
Комментарии

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян не считает, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов играет большую роль в углу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

Журналист. Какие ты увидел серьёзные ошибки Ислама в бою с Порье, которыми может воспользоваться Арман?

Вартанян. Не сказал бы, что у Ислама были серьёзные ошибки, просто я вижу рост у Армана. Физически cильнее Ислама — вряд ли, Арман будет быстрее в скорости и в вариативности. У него всё для этого есть.

Журналист. Видишь ли ты себя в углу Армана, как Хабиба у Ислама?

Вартанян. Думаю, вряд ли Хабиб помог Исламу (смеётся). Думаю, что он не играет большую роль, потому что Ислам до этого дрался без него и блестяще заканчивал поединки. Хабиб — это талисман, думаю, вряд ли он играет ключевую роль в бою. По поводу себя. Если Арман попросит, то я буду в его углу. Но всё будет зависеть не от моего присутствия в углу, а от того, в каком психологическом состоянии он подойдёт и насколько будет готов физически.

Материалы по теме
Вартанян ответил, почему не хочет попадать в UFC через Претендентскую серию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android