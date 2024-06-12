Боец UFC подтвердил, что Исраэль Адесанья будет драться на турнире UFC 305

Топовый боец UFC новозеландец Дэн Хукер подтвердил, что бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья и боец наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс будут драться на турнире UFC 305 в Перте, Австралия.

«Они сказали, что я буду в карде турнира в Перте, но вообще понятия не имею, с кем буду драться. Честно говоря, мне всё равно, кто будет следующим. Я просто хочу драться. Кроме того, там будут Кай и Иззи, так что хочу повеселиться со своими друзьями», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.

Предполагается, что следующий поединок Исраэль Адесанья проведёт против действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия. Однако официального подтверждения от UFC пока нет.