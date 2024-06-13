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Вартанян сказал, считает ли поединок Махачева и Порье близким

Вартанян сказал, считает ли поединок Махачева и Порье близким
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Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян высказался о выступлении действующего чемпиона UFC соотечественника Ислама Махачева в поединке с американцем Дастином Порье, состоявшемся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула в лёгком весе.

«Хороший бой. Уверенный первый раунд в исполнении Ислама. Для меня являются странными высказывания, что это был близкий бой. Это не близкий бой, это уверенная победа Ислама», — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Ранее Хавьер Мендес, тренер Махачева, ответил, чем его удивил Порье на UFC 302.

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