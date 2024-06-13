Джервонта Дэвис обратился к фанатам перед боем с Мартином

Чемпион мира в трёх весовых категориях 29-летний Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) обратился к своим фанатам в преддверии боя с американским боксёром Фрэнком Мартином (18-0, 12 KO).

«Я не плохой парень. Я хороший парень. Я просто в жёстком виде спорта. Вот и все. Я не марионетка. Я говорю, что думаю.

Я хочу быть лучшей версией себя. И я хочу, чтобы люди относились ко мне как к лучшей версии, как к человеку, которым я сам себя называю. Я ненавижу, когда кто-то относится ко мне так, будто я хуже», — цитирует слова Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, титульный поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Фрэнком Мартином состоится в ближайшее воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе (США).