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Хабиб Нурмагомедов: всё-таки хочется мериться силами с молодыми

Хабиб Нурмагомедов: всё-таки хочется мериться силами с молодыми
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Прославленный боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём графике, который изменился со временем.

«Со временем расписание тренировок поменялось, сперва прихожу и делюсь знаниями, но в конце всё-таки хочется мериться силами с молодыми», — написал Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 29 боях, в том числе в 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Хабиб победил его, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.

Почему Хабиб – главная звезда ММА:

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