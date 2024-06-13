Дариуш передумал драться с Порье

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш рассказал, что больше не хочет драться с бойцом ММА Дастином Порье.

«Я думаю, что у Дастина есть возможность выбрать, с кем он захочет драться на самом деле. Лично для меня это уже неактуально. Я смотрю на Дастина как на бойца, который в какой-то степени уже завершил карьеру. Он всё равно никогда не хотел драться со мной. Я думаю, он выберет, с кем захочет выйти на бой.

Мне кажется, зная его характер, что он не захочет завершать карьеру поражением. Я думаю, он вернётся и уйдёт с победой. Но если это твоя единственная мотивация, это тоже может быть проблематичным для боя. Так что посмотрим. Может быть, он всё-таки завершит карьеру», — приводит слова Дариуша MMA Junkie.

Ранее Дастин Порье высказывался о своём потенциальном завершении профессиональной карьеры в ММА. На турнире UFC 302 россиянин Ислам Махачев одержал победу над американцем.