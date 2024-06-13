Алексей Тищенко оставил прогноз на поединок Бенавидеса и Гвоздика

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу предстоящего поединка между бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе Александром Гвоздиком и американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Бой Бенавидеса и Гвоздика может получиться интересным. Мне кажется, что возраст не сыграет основной роли. Больше скажутся физическая форма и подготовка. Гвоздик в 2023 году провёл три боя. Простоя большого не было, Александр должен подойти в хорошей форме. И всё-таки шансов больше у Бенавидеса. 60 на 40», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок за вакантный пояс временного чемпиона WBC в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Дэвидом Бенавидесом состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).