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Хельвани сообщил новые подробности о UFC 303

Хельвани сообщил новые подробности о UFC 303
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Авторитетный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани поделился новыми подробностями относительно предстоящего турнира UFC 303. Он должен состояться в ночь с 29 на 30 июня мск в Лас-Вегасе. По сведениям источника, есть вероятность, что организаторы в настоящий момент ищут бойца, который сможет выйти на замену кому-то из пары Джамал ХиллКарлос Ульберг. Оба должны провести очный поединок, который будет соглавным событием спортивного мероприятия.

Напомним, в главном бою UFC 303 должны встретиться ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер. Однако, по сведениям сразу нескольких инсайдеров, этот бой может не состояться из-за проблем у одного из бойцов. Ранее Хельвани рассказал, когда промоушен Даны Уайта может внести ясность относительно статуса поединка.

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