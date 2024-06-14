Инсайдер назвал бойца, который заменит Чимаева в поединке с Уиттакером. Это россиянин

Известный российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, примет участие в турнире UFC в Саудовской Аравии вместо Хамзата Чимаева. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Бенни П. Таким образом, Алискеров сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером.
Напомним, турнир в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт 22 июня. Ранее стало известно, что Чимаев госпитализирован.
В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.
Яркие финиши в исполнении Хамзата Чимаева в промоушене UFC: