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Инсайдер назвал бойца, который заменит Чимаева в поединке с Уиттакером. Это россиянин

Инсайдер назвал бойца, который заменит Чимаева в поединке с Уиттакером. Это россиянин
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Известный российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, примет участие в турнире UFC в Саудовской Аравии вместо Хамзата Чимаева. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Бенни П. Таким образом, Алискеров сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером.

Напомним, турнир в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт 22 июня. Ранее стало известно, что Чимаев госпитализирован.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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