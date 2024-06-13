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«У меня есть шанс исправить свою жизнь». Соннен — о боксёрском поединке с Силвой

«У меня есть шанс исправить свою жизнь». Соннен — о боксёрском поединке с Силвой
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем боксёрском поединке против рекордсмена UFC бразильца Андерсона Силвы.

«Я не понимал, насколько это грандиозно. Я не знал, что это вообще такое, пока не приехал сюда. Все об этом говорят. К нам на мероприятия приезжают боксёры. Вчера я встретил парня, который в списке, он серебряный призёр Олимпийских игр, и он пришёл и выразил по отношению к нам уважение, хотя мы готовимся заниматься его видом спорта. Здесь это имеет большое значение, это всё, что я пытаюсь сказать.

У меня есть вполне законный шанс взять реванш. Этот бой будет смотреть много людей, и у меня есть шанс исправить свою жизнь», — приводит слова Соннена MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.

Ранее Андерсон Силва и Чейл Соннен в своих социальных сетях объявили, что проведут боксёрский поединок 15 июня в Сан-Паулу (Бразилия). Бойцы дважды встречались на турнирах UFC 117 и UFC 148, оба раза победил Силва.

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