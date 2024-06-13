«Я всегда был рядом». Непобеждённый чемпион заявил о желании сразиться с Усиком

Двукратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джай Опетайя (25-0, 19 KO) заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«При всём уважении я хочу боя с Усиком. Я всегда был рядом. Мне было 16 лет, и я дрался в квалификации на Олимпиаду. Тогда я был молодым ещё мальчиком, а он победил на этих Олимпийских играх. Я всегда был рядом, но тогда моё время ещё не наступило. Думаю, моё время приходит, и однажды я встречусь с ним», — сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае в Саудовской Аравии, Опетайя победил единогласным решением в реванше с латвийцем Майрисом Бриедисом.

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