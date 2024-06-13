Павлович показал актуальную физическую форму за девять дней до боя с Волковым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович показал, в какой физической форме находится в данный момент. Соответствующий пост российский боец разместил на своей странице в социальных сетях.

«После пробежки», — написал Сергей.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, 22 июня Павлович проведёт поединок с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены сразятся на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.

В последнем бою Павлович уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу. Павлович в последнем поединке встречался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом.

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: