Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 4 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович показал актуальную физическую форму за девять дней до боя с Волковым

Павлович показал актуальную физическую форму за девять дней до боя с Волковым
Комментарии

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович показал, в какой физической форме находится в данный момент. Соответствующий пост российский боец разместил на своей странице в социальных сетях.

«После пробежки», — написал Сергей.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, 22 июня Павлович проведёт поединок с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены сразятся на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.

В последнем бою Павлович уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу. Павлович в последнем поединке встречался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом.

Материалы по теме
«У Павловича нет умной ударки». Волков — фаворит в битве топовых россиян?
«У Павловича нет умной ударки». Волков — фаворит в битве топовых россиян?

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android