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Хельвани назвал срок, когда будет ясно, состоится ли бой Макгрегор — Чендлер на UFC 303

Хельвани назвал срок, когда будет ясно, состоится ли бой Макгрегор — Чендлер на UFC 303
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Авторитетный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани поделился подробностями о статусе поединка между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Они должны сразиться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе. Ранее, однако, в СМИ появились сообщения, что бой находится под угрозой срыва.

«Если не произойдёт чего-то совсем неожиданного, чего я сам на данный момент не ожидаю, то эта сага о UFC 303 закончится сегодня. Самое позднее — завтра. Но на самом деле все стремятся к сегодняшнему дню», — написал Хельвани на своей странице в социальных сетях.

Ранее Макгрегор назвал сборную, которая выиграет чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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Макгрегор проводит спарринг к поединку против Чендлера:

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