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Джейк Пол принял вызов на поединок от Шона О'Мэлли

Джейк Пол принял вызов на поединок от Шона О'Мэлли
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Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, принял вызов на поединок от действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли.

«100% убью О'Мэлли в ММА. Он мелкий. PFL против UFC 29 июня», — написал Пол на своей странице в социальной сети.

Ранее, по информации источников в команде Джейка Пола, он получил в соперники бывшего бойца UFC Майка Перри до боя с Майком Тайсоном. Сообщалось, что противостояние запланировано на 20 июля.

Напомним, 15 ноября Джейк должен провести бой с боксёром Майком Тайсоном. Изначально противостояние должно было пройти 20 июля, но бой перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.

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