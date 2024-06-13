Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Тищенко: посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко

Алексей Тищенко: посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказал своё мнение о соперниках чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса, с которыми было бы интересно посмотреть бой.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джервонта Дэвис - Фрэнк Мартин
16 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Джервонта Дэвис
Не началось
Фрэнк Мартин

«Не ожидаю конкуренции в бою Дэвиса и Мартина. Джервонта легко пройдёт его. Наверное, немного наметилась остановка динамики карьеры Танка. Есть определённые сложности в подборе топовых соперников. Хотелось бы видеть более интересные и конкурентные бои. Посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко. С Шакуром тоже был бы классный бой», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Фрэнком Мартином состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Теофимо Лопес дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android