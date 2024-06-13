Алексей Тищенко: посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказал своё мнение о соперниках чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса, с которыми было бы интересно посмотреть бой.

«Не ожидаю конкуренции в бою Дэвиса и Мартина. Джервонта легко пройдёт его. Наверное, немного наметилась остановка динамики карьеры Танка. Есть определённые сложности в подборе топовых соперников. Хотелось бы видеть более интересные и конкурентные бои. Посмотрел бы на Джервонту в поединке с Ломаченко. С Шакуром тоже был бы классный бой», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Фрэнком Мартином состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).