Икрам Алискеров выступил с призывом после новости об отмене боя Чимаев — Уиттакер

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о готовности провести поединок в ближайшее время.
«Кто угодно, где угодно и когда угодно», — написал Икрам.
Отметим, что Алискеров опубликовал пост вскоре после появления новости об отмене поединка между чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и представителем Австралии Робертом Уиттакером. Они должны подраться 22 июня. Слухи об отмене пока не подтверждены. Оба спортсмена их не комментировали, и, согласно официальным данным, бой до сих пор в силе.
Ранее новость об отмене поединка прокомментировал бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста.
Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC: