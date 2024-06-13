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Икрам Алискеров выступил с призывом после новости об отмене боя Чимаев — Уиттакер

Икрам Алискеров выступил с призывом после новости об отмене боя Чимаев — Уиттакер
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Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о готовности провести поединок в ближайшее время.

«Кто угодно, где угодно и когда угодно», — написал Икрам.

Отметим, что Алискеров опубликовал пост вскоре после появления новости об отмене поединка между чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и представителем Австралии Робертом Уиттакером. Они должны подраться 22 июня. Слухи об отмене пока не подтверждены. Оба спортсмена их не комментировали, и, согласно официальным данным, бой до сих пор в силе.

Ранее новость об отмене поединка прокомментировал бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста.

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