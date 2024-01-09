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Виталий Кличко высказался о смерти легендарного футболиста Франца Беккенбауэра

Виталий Кличко высказался о смерти легендарного футболиста Франца Беккенбауэра
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Виталий Кличко высказался о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра в возрасте 78 лет.

«Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе. Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Откровенный, добрый, отзывчивый. Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство. А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе — Пеле или Беккенбауэр», — написал Кличко в своём телеграм-канале.

Напомним, Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе национальной команды Германии.

Также он дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 годах), три раза Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу. Помимо этого, он четыре раза становился победителем Кубка Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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