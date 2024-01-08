Беккенбауэра долго не любили в родном Мюнхене. Его сказку с «Баварией» сломали медиа

Великий Франц прошёл путь от футбольного денди к критике и сплетням. Сегодня его не стало.

Умер Франц Беккенбауэр. Первый во всём. Первый, кто провёл 100 матчей за сборную Германии. Первый, кто дважды выиграл «Золотой мяч». Первый, кто забрал кубок чемпиона мира как игрок и как тренер. Человек, который много лет управлял «Баварией». Функционер, который привёз в страну чемпионат мира в 2006 году.

Легендарный Кайзер. Его имя прочно ассоциируется с Германией и «Баварией». Но так ли плотна была эта связь? Ведь в 1977-м он уезжал из клуба своей жизни со скандалом. И точно не особо хотел возвращаться в страну, где репутация футбольного денди была изгажена.

Это уже давно история. Но сегодня вспомним именно её.

Апрель 1977-го. Беккенбауэру 32 года. Уже выиграно всё — он стал частью великой сборной Германии, забравшей золото ЧМ-1974, а до этого и победу на Евро-1972. Четыре титула национального первенства, столько же Кубков, триумфы в Кубке европейских чемпионов. Но он в отеле. Напротив — президент «Баварии» Вильгельм Нойдеккер. Рядом — близкий друг и консультант Роберт Шванн. И президент «Нью-Йорк Космос» Клив Той. Единственное, чего хочет Франц, — уйти. А в «Баварии» хотят денег. Нойдеккер знал о своём преимуществе — именно ему нужно было назвать цену, которую в США посчитали бы приемлемой.

«2 миллиона марок», — хладнокровно произнёс босс «Баварии».

Американская сторона занервничала. Так много платить они не хотели. Той набрал в заокеанский офис и озвучил сценарии.

Франц Беккенбауэр Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«1,4 млн и не маркой большей», — таким был ответ владельцев американского клуба.

Торговаться было бесполезно. Никто не желал уступать. В какой-то момент казалось, что всё закончится — Беккенбауэр останется в тонущей команде и в стране, где ему уже не рады.

Сохранялся последний день для переговоров. И неожиданно Нойдеккер пошёл на уступки, сбросив цену до 1,75 млн. Однако для американцев это ничего не значило. Они назвали свои последние условия. И в этот момент в дело вмешался сам Беккенбауэр.

«Мне оставалось лишь выбирать, уходить ли вообще из футбола или самому покрывать разницу. И я решил отдать «Баварии» 350 000 марок личных средств», — вспоминал впоследствии футболист.

Да-да. Легендарный, культовый немец сам заплатил родному клубу, чтобы уйти. Забавная сцена произошла через несколько недель у самолёта. Франц вылетал в США, но вместо пышных проводов в толпе он разглядел только двоих одноклубников. Остальные просто не пришли. Это были Зепп Майер, который 15 лет стоял за спиной Беккенбауэра, защищая ворота. И Деттмар Крамер. Ещё около сотни болельщиков. И пара десятков журналистов. Так прощались с человеком, на которого за несколько лет до этого чуть ли не молились. Совсем не впечатляющая картина, не так ли?

Вообще, распространённая версия, почему случился отъезд Беккенбауэра в США, — плохая форма и возраст. Якобы он уже не тянул в «Баварии» и мечтал уйти. Это не так. В 1977-м клуб превратился в середняка. И не тянуть там, пусть и 32-летнему футболисту, было тяжело. Причина ухода совсем не в этом. Просто в один момент Мюнхен отверг Франца. И с этим он никак не хотел мириться.

Важно понимать конъюнктуру времени: в тот момент Беккенбауэр первым из футболистов Германии перешёл в режим селебрити. Все знали, что он живёт в шикарном доме с 10 комнатами, что ходит в театр, где экспертно рассуждает о Тристане, ездит на шикарном «Мерседесе», под него шьют фраки, а стрижётся он в роскошном салоне — вполне светская жизнь, которую могли позволить себе лишь голливудские актёры.

Баллы, вечеринки, выставки — в какой-то момент Франц оказался везде. А футбол, вокруг которого строилась жизнь, стал второстепенным. Была ли это звёздная болезнь? Вряд ли. Скорее один из первых примеров уже не футбольной публичности, которая тогда была в новинку. А закончилась история, как это часто бывает уже сейчас, скандалом. В какой-то момент все поняли: идеальный образ выгодно разрушить, нежели продолжать писать о нём вкусные тексты или снимать позитивные сюжеты.

Франц Беккенбауэр Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Имидж денди размазали за несколько месяцев. В начале 1977-го Беккенбауэра обвинили в неуплате налогов. Почти 1 млн марок. Как вы понимаете, налоговая — первый инструмент, когда нужно кого-то «прижать». С годами методы не меняются. Репутация тут же была подбита. Франц продал дом и заплатил. А через несколько месяцев новый выстрел: бульварная газета написала, что футболист уходит из семьи, потому что влюбился в другую женщину. Она занимается фотографией, и пара уже не может скрывать своих чувств. Это была последняя капля. Весь Мюнхен стал обсуждать, когда развод, и копаться в личной жизни Беккенбауэра. Через несколько дней тот пришёл к Шванну. И если раньше он задумывался о новом контракте с «Баварией», работе в федерации или просто деятельности вне футбола, то теперь пути назад не было.

Решение было принято. Беккенбауэр попросил своего консультанта позвонить в США. Там сняли трубку и через несколько дней приехали на переговоры.

Прощальный матч Беккенбауэра полностью иллюстрирует настроение того времени. Хоть и собрался полный стадион, но какого-то трогательного флёра не было и близко. Ни круга почёта, ни прощания с болельщиками, ни аплодисментов. Франц сравнял счёт в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией», поздравил соперника с чемпионством и просто ушёл с поля. Даже отказался от прощального ужина. Посчитал, что и так заплатил клубу достаточно.

Франц Беккенбауэр времён выступлений в США Фото: Bongarts/Getty Images

Позже Франц признавался, что никогда особо и не ассоциировал себя с Мюнхеном. Архитектура, культура — это, конечно, хорошо. Но плотной связи он не чувствовал. Это тоже стало причиной, почему Беккенбауэр поехал в США. И вернулся в «Баварию» лишь спустя почти 20 лет, когда прежние обиды остались далеко в прошлом.

Но сегодня Мюнхен скорбит. Беккенбауэр — олицетворение успехов и славы как футболист, тренер, менеджер. Настоящая легенда.