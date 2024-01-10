Боксёр Джонсон — о получении паспорта России: словно вновь появился на свет

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон прокомментировал получение российского гражданства.

«Мне всегда хотелось жить в России, однако у меня было опекунство над дочерью, так что время для переезда сюда было неподходящим, ведь мне пришлось бы перевезти и её. Как отцу-одиночке мне и без того приходилось крайне тяжело. Однако сейчас момент настал: дочери 25, она уже взрослая и самостоятельная. Я поговорил со своим промоутером. Мы тщательно всё согласовали. И вперёд!

Что почувствовал, получив паспорт? Словно я вновь появился на свет. Я сразу же позвонил маме и сказал: «Аннулируй моё свидетельство о рождении. Мой новый день рождения — 9 января», — приводит слова Джонсона RT на русском.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.