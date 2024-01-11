Бой Максима Гришина против Асылжана Бакытжанулы признан несостоявшимся

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Поединок между российским бойцом Максимом Гришиным и представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы стал главным событием турнира RCC 17, который прошёл 15 декабря в Екатеринбурге и закончился победой российского бойца.

Единогласным решением судей победу одержал Гришин – 29-28, 29-29, 29-28.

После боя команда Асылжана подала апелляцию на вынесенное решение. Коллегия из независимых судей Союза ММА России повторно просмотрела бой и вынесла собственное решение: победа Асылжана Бакытжанулы со счётом 29:28.

По правилам, менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся.

До решения объявить бой несостоявшимся профессиональный рекорд Гришина в смешанных единоборствах составлял 32-2-10. У Асылжана рекорд – 15 побед в 20 боях.