Кравцов сделал прогноз на бой Артура Бетербиева с Каллумом Смитом

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«Последние пару лет уже ждут, когда возраст Бетербиева должен сказаться, всё пока не сказывается. Но шансы у Смита, конечно, есть, тоже бьющий, хорошего уровня боксёр. Я предпочтение отдам Бетербиеву, всё же в ударной мощи он значительно превосходит Смита, функционально Артур всегда хорошо готов, вне зависимости от возраста. Где-то в технико-тактическом плане Смит для кого-то покажется выше уровнем, но так многие считали. Артур не игровик, у которого много решает скорость и скоростные показатели, которые теряются с возрастом. А что касается силовых показателей, то они в порядке. Артур должен выиграть, но соперник опасный, никто этого не отрицает», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.