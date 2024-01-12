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Артур Бетербиев выступил с заявлением по поводу своего допинг-теста

Артур Бетербиев выступил с заявлением по поводу своего допинг-теста
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Россиянин Артур Бетербиев высказался о «нетипичном» результате своей первой допинг-пробы перед боем с британцем Каллумом Смитом. Отметим, дополнительное обследование показало отрицательные результаты.

«Мне стало известно, что Каллум намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о моей программе тестирования VADA для этого боя. Позвольте мне прояснить ситуацию. Я чистый спортсмен. За всю свою любительскую и профессиональную карьеру у меня ни разу не было положительного результата теста на запрещённое вещество, и я соблюдал все требования и протоколы VADA во время подготовки к этому бою. Любая попытка доказать обратное посредством инсинуаций или предположений является клеветой. Такое поведение выходит за рамки неприемлемой болтовни в единоборствах. Каллум уже ищет оправдания, ищет выход. Увидимся в субботу», — приводит заявление боксёра журналист Кевин Иоле на своём официальном сайте.

Бой Бетербиева и Смита пройдёт в ночь на 14 января.

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