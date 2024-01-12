Соннен назвал единственное условие, при котором Макгрегор сможет победить Чендлера

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился мнением о предстоящем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. По словам Макгрегора, бой состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня нынешнего года.

«У Конора есть только один способ победить Майкла Чендлера – отправить его в нокаут в первом раунде. Но вообще Конор в этом хорош. Это его единственный шанс. Если дело дойдёт до третьего раунда, разговор можно заканчивать: наверняка Чендлер победит. Чендлер может потратить все 10 минут, чтобы добраться до третьего раунда. Так что если третий раунд всё-таки будет, Чендлер выиграет бой», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.