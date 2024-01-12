Вице-президент АСА: у Нганну нет шансов. Джошуа не допустит ошибку Фьюри

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о шансах экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с британцем Энтони Джошуа. Он состоится 8 марта.

«Нганну многих удивил против Тайсона Фьюри, лидера тяжёлого дивизиона в боксе. Есть такое ощущение, что Фьюри не был готов, он недооценил соперника и готовился спустя рукава. И по ходу поединка не смог перестроиться. Джошуа такую ошибку не допустит, у него есть наглядный пример. У Джошуа будет более серьёзное отношение, и олимпийский чемпион Джошуа выше классом Нганну. Это разный уровень по навыкам и опыту. В этом противостоянии как таковой интриги нет. Безусловно, Нганну в поединке с Фьюри очень сильно поднял свои акции. И пока он находится в таком положении, однозначно надо брать вот такие бои и зарабатывать деньги. Но шансов практически нет. Если Джошуа захочет, Нганну будет нокаутирован. Если Джошуа захочет пройти всю дистанцию, то так тому и быть. Но без шансов для Нганну», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.