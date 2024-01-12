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Адесанья рассказал, когда вернётся к тренировкам

Адесанья рассказал, когда вернётся к тренировкам
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья, восстанавливающийся после травмы, назвал приблизительный срок возвращения к полноценным тренировкам.

«Когда вернусь в спортзал и начну тренироваться по полной, я заряжусь новой энергией. Возможно, это произойдёт в конце следующего месяца. Не думаю, что моё возвращение займёт много времени, учитывая то, как я лечусь, как чувствует себя тело. Но да, вероятно, вернусь в конце следующего месяца, может быть, раньше. Посмотрим. Сейчас пойду на реабилитацию. Дела идут хорошо», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Ранее спортсмен избежал судимости за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии. Ему грозило тюремное заключение сроком до трёх месяцев и денежный штраф.

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