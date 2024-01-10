Суд вынес приговор Исраэлю Адесанье за езду в нетрезвом виде, боец отреагировал

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья избежал судимости за езду в нетрезвом виде в Новой Зеландии. Об этом информирует New Zealand Herald.

Адесанье грозило тюремное заключение сроком до трёх месяцев и денежный штраф. Сам Исраэль сразу признал себя виновным.

Во время судебного заседания Адесанью обязали выплатить $1500 благотворительной организации, воздержаться от вождения в течение шести месяцев и записаться на программу по борьбе с вождением в нетрезвом виде.

«Ваша честь, спасибо», — отреагировал на приговор Адесанья.

Напомним, в последнем бою Адесанья сражался с американцем Шоном Стриклендом. Поединок проходил в ночь с 9 на 10 сентября мск прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей.