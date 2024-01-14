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Бетербиев после победы над Смитом высказался о бое с Биволом

Бетербиев после победы над Смитом высказался о бое с Биволом
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Российский боксёр Артур Бетербиев после победы нокаутом над англичанином Каллумом Смитом рассказал о своём желании встретиться на ринге с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Конечно, я хочу бой с Биволом. Я хочу забрать четвёртый пояс и закончить свою работу в этой весовой категории. Стать абсолютным чемпионом – это топовое желание», — сказал Бетербиев после боя со Смитом.

В главном бою боксёрского турнира в канадском Монреале чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом в седьмом раунде британца Каллума Смита. российский боксёр с интервалом в несколько секунд дважды отправил соперника в нокдаун, после чего его секунданты выбросили полотенце.

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