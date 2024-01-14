Шакур Стивенсон сказал, кто победит в поединке Бивол – Бетербиев

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом мегафайте между российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

«Бетербиев – убийца, никаких сомнений, но я по-прежнему ставлю на Бивола. Толкнете меня, когда приблизится поединок, я приму все ставки», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита, отстояв титулы WBC, IBF и WBO.

Ранее Бетерибев поделился своим мнением об организации поединка сБиволом.