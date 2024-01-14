Бетербиев — о поединке с Биволом: Дмитрий не лучший боец дивизиона, у него один пояс

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с обладателем титула WBA и соотечественником Дмитрием Биволом.

«Думаю, это произойдёт. У нас нет выбора, мы должны сделать это. Я уважаю его, но он не является лучшим бойцом. У него один пояс. То же касается и меня. Мы узнаем, кто является лучшим в дивизионе», — приводит слова Бетербиева журналист Майкл Бенсон.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита.

Ранее Джордж Камбосос призвал к организации поединка Бивола и Бетербиева.