«Чемпион без пояса». Алискеров поздравил Анкалаева

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров (15-1) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил соотечественника Магомеда Анкалаева с победой на турнире UFC Fight Night 234.

«Чемпион без пояса», — написал Алискеров.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера 20 побед и восемь поражений.